Парень уволился в костюме спайдермена и прославился - ВИДЕО

Офисный сотрудник в свой последний рабочий день пришел в костюме человека-паука и "сводил боса сума", передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Мужчина из бразильского Сан-Паулу надел костюм спайдермена в свой последний рабочий день в офисе. Об этом сообщает India Today.

Парень целый день работал, отвечал на звонки и ходил по офису. Коллеги снимали его на видео и превратили снимки парня в мем. На одном из фото "человек-паук" лежит на столе. Кто-то из коллег опубликовал снимок с подписью "последний день на работе - этот человек сводит босса с ума".

Парень стал звездой в сети, а ролик с ним собрал больше ста тысяч просмотров за несколько дней.

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