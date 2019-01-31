Британские депутаты могут лишиться каникул из-за Brexit

Британские парламентарии из-за приближающейся даты Brexit - 29 марта 2019 года - могут остаться без февральских каникул, предупредила коллег в четверг лидер палаты общин Андреа Лидсом, отвечающая за организацию деятельности правительства в нижней палате парламента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Будет правильно, если я предупрежу палату общин, что в настоящее время планов представить предложение по датам февральских каникул нет, так что палате общин, возможно, придется остаться на месте и добиваться прогресса по ключевым вопросам", - сказала Лидсом.

Согласно предварительным планам, депутаты должны были быть на каникулах, традиционно совпадающих со школьными, с 14 по 25 февраля. Но вопрос об условиях Brexit остается подвешенным: два дня назад парламент поддержал решение премьера Терезы Мэй возобновить переговоры с Брюсселем, после чего депутатам предстоит повторное голосование по соглашению с ЕС.

Вопрос о возможности отмены февральских каникул ранее подняла лейборист, "теневой" лидер палаты общин Валери Ваз. В СМИ также высказывались предположения о том, что парламент может отменить каникулы, так как депутаты не успевают решить все связанные с Brexit вопросы до конца марта.

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