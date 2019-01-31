Мясо больных коров из Польши попало в десять стран

Мясо из нелегальной скотобойни в Польше попало в 10 стран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг главный польский ветеринарный врач Павел Немчук.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил о нелегальной скотобойне на территории Польши, где забивали больных коров.

"В общей сложности выявлено 9,5 тонны мяса, из них около 2,5 тонны было продано за границу", - рассказал Немчук.

Он отметил, что партии этого мяса попали в 10 стран и около 20 торговых точек в Польше.

Ветеринарный врач также заявил, что мясо изъято из торговли, в настоящее время все мясо в магазинах безопасно. "Мы можем спокойно есть говядину и мясопродукты", - заключил он.

Также сообщается, что незаконная скотобойня закрыта и ведется расследование.



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