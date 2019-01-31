В этой стране начнут сажать за допинг

Сенат и Палата представителей США поддержали закон об уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Inside the Games, закон назван в честь в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В этом законе предполагается возможность наказывать за употребление допинга, а также за участие в допинговых схемах сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом в $1 млн. Стоит также отметить, что пострадавшие лица смогут требовать возмещение убытков.

Закон будет действовать на чемпионатах мира по различным видам спорта, а также на Олимпийских играх.

При этом законопроект не нашел одобрения в Международном олимпийском комитете (МОК). По их мнению, если закон будет утвержден, то под уголовный кодекс США могут потенциально попасть все спортсмены, которые выступают на международных соревнованиях.

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