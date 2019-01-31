Японец влюбился в самку таракана и съел ее

Японец Юта Шинохара рассказал о своем романе с самкой таракана. Его историей поделился информационный портал Sora News 24,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шинохара с детства любил есть насекомых, однако скрывал свои склонности от окружающих. Однако после доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 2013 года о пользе насекомых как источника пищи японец перестал стесняться своих предпочтений.

Сейчас Шинохара готовит еду из сверчков в собственном заведении. Его рамен из насекомых отведали уже больше семи тысяч человек. На каждую тарелку уходит около сотни сверчков.

Свободное время Шинохара предпочитает проводить на свежем воздухе. Больше всего ему нравится спать на любимом дереве.

Шинохара целый год встречался с самкой таракана по имени Лиза, которую он заказал из Африки. Мужчина признался, что часто ему казалось, что они полноценно общаются - так сильно он привязался к ней. После смерти возлюбленной японец съел ее, чтобы "навсегда остаться вместе". Японец добавил, что иногда фантазировал о сексе с насекомым. Он представлял, что оно увеличилось до человеческих размеров или что он стал маленьким.

Своей главной целью в жизни Шинохара считает распространение блюд из насекомых по всей Японии. В стране уже существуют специализированные рестораны и вендинговые автоматы, в которых можно приобрести продукты, изготовленные из сверчков и тараканов.

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