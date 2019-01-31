В России врачи впервые спасли жизнь ребенку с разрывом аорты

Специалисты Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли жизнь девочке, получившей разрыв аорты после ДТП, подобная операция впервые проводилась ребенку. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, девочка поступила в Морозовскую больницу в конце декабря после того, как ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Калужской области. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы: множественные переломы, ушиб мозга и внутренних органов. При оказании первой помощи врачи заподозрили у ребенка разрыв грудной аорты с формированием ложной аневризмы, при которой необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

"Подобные травматические разрывы аорты зачастую являются фатальными, девочке необходима была срочная операция, и кардиохирурги решили выполнить эндопротезирование грудной аорты с помощью грудного стент-графта. Данная операция ранее не выполнялась детям - такое вмешательство обычно проводят пациентам из-за возрастных изменений", - приводятся в сообщении слова руководителя кардиохирургической службы больницы Михаила Абрамяна.

Отмечается, что одним из факторов риска при выполнении операции был маленький диаметр сосудов ребенка, поэтому было принято решение о проведении гибридной операции с участием кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. В результате команда специалистов выполнила успешную операцию, которая позволила устранить место разрыва аорты и предотвратить дальнейшее расслоение ее стенки.

"Сейчас девочка чувствует себя хорошо, последствия ушиба мозга стали достаточно быстро регрессировать, к девочке вернулась речь. Спустя три недели, перед выпиской из больницы, была выполнена контрольная компьютерная томографическая ангиография, которая показала отличный результат операции", - заключили в департаменте.