Самолет более пяти часов летел из Москвы в Петербург

31 января 2019 20:56

Самолет из Москвы прилетел в Санкт-Петербург с задержкой в 5,5 часов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, самолет не смог приземлиться в аэропорту Пулково из-за непогоды.

Как отмечается, рейс долетел до Санкт-Петербурга, сделал несколько кругов и вернулся обратно в Москву.

При этом в итоге самолет все-таки приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

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