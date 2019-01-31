Самолет более пяти часов летел из Москвы в Петербург
31 января 2019 20:56 352
Самолет из Москвы прилетел в Санкт-Петербург с задержкой в 5,5 часов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Фонтанка".
По данным издания, самолет не смог приземлиться в аэропорту Пулково из-за непогоды.
Как отмечается, рейс долетел до Санкт-Петербурга, сделал несколько кругов и вернулся обратно в Москву.
При этом в итоге самолет все-таки приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!