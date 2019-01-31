Глава МИД Австрии оценила вероятность «жесткого» Brexit

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в настоящее время многое указывает на вероятность "жесткого" Brexit.

Она также добавила, что за шесть недель сложно добиться того, чего не удалось достичь за два года.