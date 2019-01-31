Глава МИД Австрии оценила вероятность «жесткого» Brexit

31 января 2019 20:50

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в настоящее время многое указывает на вероятность "жесткого" Brexit.

Она также добавила, что за шесть недель сложно добиться того, чего не удалось достичь за два года.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az