Авиаудар США уничтожил более 20 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило в четверг Африканское командование ВС США (АФРИКОМ), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Удар был нанесен в среду в районе расположения лагеря террористов в районе Хирана, погибли 24 боевика. "По имеющимся оценкам, раненых или погибших среди гражданских лиц нет", - сообщило командование.



Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

