В Huawei ответили на новые нападки в отношении компании

Представитель компании Huawei выступил с заявлением после того, как посланник США в Евросоюзе предостерег покупателей от приобретения ее продукции. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что предприятие имеет устойчивую репутацию, и далеко не все материалы для производства техники закупаются в Китае.

"Лишь одна треть материалов, которые используются для производства продукции, поступает из Китая. Остальные - в других частях мира", - сказал представитель Huawei.

По его словам, в сегодняшнем мире все крупные компании имеют глобальные цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что Huawei отвергла обвинения со стороны США.

Huawei и ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу в США предъявлены обвинения по 23 пунктам. Речь идет о промышленном шпионаже, в частности, о попытке похищения коммерческих данных у американской компании T-Mobile в 2012 году. Также Ваньчжоу обвиняют в 13 дополнительных преступлениях, в том числе в предоставлении ложной информации об "отношениях с иранским подразделением", которое в действительности компания продала самой себе.