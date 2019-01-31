Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро

Правительство Греции готовит специальные меры в виде законопроектов и президентских указов, которые могут потребоваться в случае "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, чтобы сохранить приток британских туристов в страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя греческого МИДа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Среди мер, рассматриваемых Афинами, сохранение безвизового въезда для британских туристов, а также прежнего статуса для граждан Великобритании, проживающих в Греции, без применения к ним ограничений, которые предусмотрены для граждан, не входящих в ЕС государств.

Для Греции туризм является важнейшей сферой экономики, на долю которой приходится порядка одной шестой ВВП. Британцы занимают второе место по количеству туристов в Греции - ежегодно страну посещает порядка 3 млн граждан Великобритании.

Согласно данным Центробанка Греции, граждане Великобритании обеспечили туристическому сектору страны доход в размере 1,9 млрд евро в 2018 году. Число британских туристов в прошлом году сократилось на 1,7% - до 2,9 млн человек.

Правительство Греции пока не делает заявлений по этому поводу, поскольку официальная позиция предполагает, что Великобритания и ЕС все-таки заключат соглашение об условиях Brexit.