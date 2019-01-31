В Индонезии за тысячу долларов продается редкий "невыездной" фрукт

В Индонезии за 1 000 долларов продаются редкие плоды дуриана, которые уже вызвали ажиотаж среди туристов, сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Плоды дуриана J-Queen были выставлены на продажу в торговом центре города Тасикмалая в индонезийской провинции Западная Ява. Стоимость плода - около 1 000 долларов.

Редкий дуриан был выращен 32-летним земледельцем по имени Ака. Он рассказал, что вывел его путем скрещивания двух превосходных сортов. По его словам, деревья, которые стали результатом эксперимента, приносят плоды только раз в три года.

Появление в продаже удивительного фрукта превратило торговый центр в туристическую достопримечательность. Посетители выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с дорогими дурианами.

Дуриан - тропический фрукт, распространенный в Юго-Восточной Азии. Из-за специфического запаха в некоторых странах его нельзя провозить в общественном транспорте, в том, числе проносить в самолет, отели и другие массовые места.

