Франция, Германия и Британия представили механизм расчетов с Ираном

Главы МИД Франции, Германии и Великобритании по итогам первого для неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Бухаресте заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Франция, Германия и Великобритания, в соответствии с их твердой приверженностью и постоянными усилиями по сохранению СВПД ... объявляют о создании инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS, специального механизма, направленного на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", - говорится в совместном заявлении министров.

В ЦРУ заявили, что Иран соблюдает условия ядерной сделки. Но это не значит, что с него теперь снимут санкции. И не нужно искать причин - просто "потому что".

Там отмечается, что "INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых - фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты".

"INSTEX будет работать по самым строгим международным стандартам в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также при соблюдении санкций ЕС и ООН", - написано в документе.

Там подчеркивается, что группа Е3 (Франция, ФРГ и Великобритания) "отмечает свою решительность расширения INSTEX на заинтересованные европейские страны".

