Умерла звезда фильма «Операция «Ы»

Актриса театра и кино Валентина Березуцкая скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, актриса умерла от остановки сердца.

Как отмечается, Березуцкой стало плохо в своей квартире, врачи не смогли спасти актрису.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское. За свою карьеру она снялась во множестве фильмов. Березуцкая, в частности, сыграла в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "ДМБ", "Антикиллер" и "Дневной дозор".