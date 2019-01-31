Умерла звезда фильма «Операция «Ы»

31 января 2019 22:16

Актриса театра и кино Валентина Березуцкая скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, актриса умерла от остановки сердца.

Как отмечается, Березуцкой стало плохо в своей квартире, врачи не смогли спасти актрису.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское. За свою карьеру она снялась во множестве фильмов. Березуцкая, в частности, сыграла в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "ДМБ", "Антикиллер" и "Дневной дозор".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az