Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана
31 января 2019 22:21 202
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Впервые они (талибы - ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые", - заявил Трамп журналистам.
Ранее власти США сообщили о "значительном прогрессе" на переговорах между американскими представителями и талибами. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что достигнуты примерные договоренности об урегулировании, но талибы этого пока не подтвердили.