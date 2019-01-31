Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана

31 января 2019 22:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые они (талибы - ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые", - заявил Трамп журналистам.

Ранее власти США сообщили о "значительном прогрессе" на переговорах между американскими представителями и талибами. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что достигнуты примерные договоренности об урегулировании, но талибы этого пока не подтвердили.
 

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