Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"

Газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по расширению национальной газотранспортной системы (ГТС) от Турции до Сербии, сообщает компания, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Решение принято по результатам сбора обязывающих заявок, который завершился в четверг, 31 января. Выставленные мощности выкуплены на 100%.

Проект 474-км участка оценивается почти в 1,4 млрд евро и реализуется, в том числе, для приема газа, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".

Сегодня состоялась финальная фаза сбора заявок.

В управлении информации "Газпрома" сообщили, что российская корпорация участвовала в третьей фазе и направила заявку на бронирование необходимого объема мощностей.

Напомним, "Турецкий поток" - это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро.