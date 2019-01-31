Евросоюз поддержит развитие механизма расчетов с Ираном

ЕС продолжит сопровождать работу европейских стран по скорейшему запуску механизма расчетов INSTEX в тесной координации с Ираном, в том числе для последующего его открытия для бизнеса из стран вне ЕС, заявила в четверг журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую регистрацию инструмента для поддержания торговых обменов INSTEX SAS, механизма, созданного Францией, Германией и Великобританией в качестве первых участников. Инструмент, запущенный сегодня, предоставит экономическим операторам необходимую основу для осуществления законной торговли с Ираном", - говорится в распространенном в четверг заявлении.



В нем отмечается, что ЕС "будет и впредь сопровождать работу соответствующих государств-членов в тесной координации с иранскими коллегами, направленную на то, чтобы сделать этот механизм операционным как можно скорее".

Кроме того, ЕС поддерживает "дальнейшее развитие INSTEX с заинтересованными европейскими странами и его последующее открытие для экономических операторов из третьих стран".

