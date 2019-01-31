Суд арестовал пятерых фигурантов дела российского сенатора

Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Следователь указывал, что на свободе они смогут продолжить заниматься преступной деятельностью, попытаются скрыться от следствия, угрожать свидетелям или другим образом помешают расследованию.



В итоге суд арестовал советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, директора филиала этой компании на Ставрополье Гузера Хашукоева, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, а также гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Они подозреваются в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Согласно УПК, в течение десяти дней им должны предъявить официальное обвинение.

