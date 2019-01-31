На пляжах знаменитого курорта запретят употреблять алкоголь

Ассамблея (законодательный орган) штата Гоа одобрила поправку к закону о туризме, согласно которой употребление алкоголя, приготовление пищи и разбрасывание мусора в туристических местах считается уголовным преступлением, пишет Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, нарушителям придется заплатить штраф в размере около 28 долларов, а группа лиц, нарушившая закон, заплатит около 140 долларов. Кроме того, магазины, продающие алкоголь в туристических местах, не должны позволять покупателям уносить бутылки или банки со спиртными напитками.

Ассоциация путешествий и туризма штата Гоа (TTAG) приветствовала принятие законопроекта, однако высказала опасение о его реализации.

"Мы рады, что закон был принят, но встает вопрос о том, кто его реализует. Неспособность применить закон вернет все на круги своя", - цитирует издание заявление президента ассоциации Савио Мессиаса.

"У нас достаточно законов. Но мы должны обратить внимание на то, какой образ Гоа создается. Ответственность за привлечение нужных туристов лежит на правительстве", - передает издание слова президента штата Гириша Чоданкара.

