Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - ВИДЕО

Туристы в тематическом парке на Тайване были в ужасе, застряв на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке с зависанием на большой высоте, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двадцать туристов проводили время в парке развлечений в Тайчжуне на западе Тайваня. Они решили покататься на американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз". В этом парке горизонтальная платформа с пассажирами сперва наклоняется на 90 градусов и зависает так, что они какое-то время на огромной высоте (самая высокая точка аттракциона - 50 метров) висят лицом вниз, а потом резко "поезд" срывается почти до земли и продолжает движение уже горизонтально. При этом платформу выравнивает в горизонталь отдельный набор гусениц.

В этот раз "поезд" с туристами остановился в вертикальном положении, и люди полчаса провисели лицом вниз на большой высоте.

Директор тематического парка Ван Юн-Хао рассказал, что висящий вертикально "поезд" не смог правильно состыковаться с дополнительными рельсами, которые должны были перевести его в горизонтальное положение.

По словам Вана, после освобождения туристов инженеры осмотрели аттракцион и снова открыли его через двадцать минут, убедившись, что он не опасен для посетителей.



Ван объяснил, что неполадки в работе механизма могут происходить при сильном ветре, дожде или тумане.

Он заверил гостей парка, застрявших на аттракционе, что они были "на 100% в безопасности".

Нажмите на видео для просмотра: