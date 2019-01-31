В Техасе на видео попала пума, прогуливающаяся в жилом районе

Пума попала на видео камеры наблюдения, расположенной на одном из домов в городе Леандр (штат Техас, США), сообщает Cbsaustin.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хозяин дома Фил Джонсон рассказал, что сначала принял животное, попавшее на запись камеры видеонаблюдения, за собаку, но после повтора понял, что это горный лев - пума.

"Я был поражен, послал видео своей жене и детям. Это просто невероятно", - сказал Джонсон.

Леандр - город в штате Техас, входящий в городскую агломерацию Остина - одного из популярных туристических направлений.

Пума - хищник семейства кошачьих, исторически обитающий на территории Северной и Южной Америки. Сейчас на территории США и Канады пума сохранилась преимущественно в горных западных районах.

