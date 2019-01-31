Определен состав нового коалиционного правительства Ливана

Тридцать министров, которые представляют основные парламентские фракции ливанских христиан и мусульман, вошли в состав нового коалиционного правительства Ливана. Как заявил в четверг на пресс-конференции во дворце Баабда суннитский политик Саад Харири, который возглавил кабинет, "основным вызовом нового правительства станут экономические проблемы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На формирование кабинета было затрачено слишком много времени, и я прошу прощения у всех ливанцев и прежде всего у молодого поколения за такую задержку, - сказал он. - Сейчас следует перевернуть страницу и энергично взяться за дело".

Президент республики Мишель Аун поручил 24 мая 2018 года Харири, который является лидером движения "Аль-Мустакбаль", вновь возглавить правительство республики после прошедших 6 мая прошлого года первых за девять лет всеобщих выборов. На согласование состава кабинета Харири потребовалось восемь месяцев. Его формирование проходило в условиях острого политического противостояния между сторонниками Сирии и партиями, ориентирующимися на Запад и Саудовскую Аравию.

В кабинет вошли четыре женщины, при этом впервые в истории республики женщина - Райя аль-Хасан - заняла пост министра внутренних дел. Посты министров иностранных дел и финансов сохранили за собой Джебран Басиль и Хасан Халиль. Министром обороны назначен Ильяс Бу Сааб.

Треть министерских постов (10 из 30) досталась христианскому блоку "Сильный Ливан", который поддерживает президента республики. На втором месте - суннитское движение "Аль-Мустакбаль" (пять мест), следом идут "Ливанские силы" с четырьмя министрами-христианами. Шиитские "Хезболлах" и "Амаль" имеют по три министерских поста, горцы-друзы - три, армянская община - два. Остальные депутатские блоки представлены одним министром.

По словам Харири, он рассчитывает на взаимодействие между министрами, от которого зависит успех работы новой правительственной команды. "Это не популистский кабинет, мы займемся серьезными реформами и будем делать инвестиции в производственный сектор и социальную сферу, чтобы вернуть доверие граждан и обеспечить их благосостояние", - подчеркнул он.