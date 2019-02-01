Власти США объявили о перехвате крупнейшей партии опиоидного препарата
Американские власти перехватили на границе с Мексикой крупнейшую в истории партию опиоидного препарата фентанил. Об этом объявила в четверг в своем Twitter Таможенно-пограничная служба (ТПС) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Таможенно-пограничная служба США перехватила рекордно крупную партию фентанила весом 114 кг во время перевозки из Мексики в Соединенные Штаты. Этого количества достаточно, чтобы убить более 57 млн американцев, учитывая то, что доза в два миллиграмма может быть смертельной", - уточнила служба.
Груз опиоидного препарата был обнаружен в грузовике, остановленном для досмотра на границе Мексики и штата Аризона. Водитель машины - гражданин Мексики - задержан.
Президент Дональд Трамп в декабре 2018 года приводил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тыс. человек. Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Определен состав нового коалиционного правительства Ливана
В Техасе на видео попала пума, прогуливающаяся в жилом районе
Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - ВИДЕО
На пляжах знаменитого курорта запретят употреблять алкоголь
Суд арестовал пятерых фигурантов дела российского сенатора
Евросоюз поддержит развитие механизма расчетов с Ираном
Kürdəmirdə yol qəzası baş verib
Определен состав нового коалиционного правительства Ливана
Sumqayıtda maşın yanacaqdoldurma məntəqəsinə çırpılıb
В Техасе на видео попала пума, прогуливающаяся в жилом районе
На пляжах знаменитого курорта запретят употреблять алкоголь
Суд арестовал пятерых фигурантов дела российского сенатора
Евросоюз поддержит развитие механизма расчетов с Ираном
Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ
Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"
Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана
Умерла звезда фильма «Операция «Ы»
Азербайджанский шахматист переиграл трехкратную чемпионку мира
Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро
Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook
В Huawei ответили на новые нападки в отношении компании
-
31 Янв. 10:52 10 532
-
31 Янв. 09:43 5 086
-
31 Янв. 12:33 3 622
-
31 Янв. 17:47 3 300
-
31 Янв. 16:57 3 172