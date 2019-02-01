Власти США объявили о перехвате крупнейшей партии опиоидного препарата

Американские власти перехватили на границе с Мексикой крупнейшую в истории партию опиоидного препарата фентанил. Об этом объявила в четверг в своем Twitter Таможенно-пограничная служба (ТПС) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Таможенно-пограничная служба США перехватила рекордно крупную партию фентанила весом 114 кг во время перевозки из Мексики в Соединенные Штаты. Этого количества достаточно, чтобы убить более 57 млн американцев, учитывая то, что доза в два миллиграмма может быть смертельной", - уточнила служба.

Груз опиоидного препарата был обнаружен в грузовике, остановленном для досмотра на границе Мексики и штата Аризона. Водитель машины - гражданин Мексики - задержан.

Президент Дональд Трамп в декабре 2018 года приводил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тыс. человек. Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.