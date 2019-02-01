В Лос-Анджелесе экстренно сел самолет из-за удара молнии

1 февраля 2019 08:01

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него, предположительно, ударила молния. Об этом сообщает KTLA со ссылкой на представителей JetBlue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В авиакомпании рассказали, что на борту воздушного судна находились 153 человека. Отмечается, что сразу после вылета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила ударила молния. После этого борт зашел на посадку.

Данные о пострадавших не приводятся.

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