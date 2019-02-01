«Реал» одолел «Жирону» в матче Кубка Испании

Мадридский "Реал" одержал победу над "Жироной" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Первая игра тоже осталась за "королевским клубом" - 4:2.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема оформил дубль. Еще один гол в активе у форварда Маркоса Льоренте. У проигравших забил мяч полузащитник Педро Порро.

Своего соперника в полуфинале мадридская команда узнает после жеребьевки.

Кубок Испании. 1/4 финала.

"Жирона" (Жирона) - "Реал" (Мадрид) - 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 - Бензема, 27; 0:2 - Бензема, 43; 1:2 - Порро, 71; 1:3 - Льоренте, 76