«Реал» одолел «Жирону» в матче Кубка Испании
1 февраля 2019 08:11 156
Мадридский "Реал" одержал победу над "Жироной" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Первая игра тоже осталась за "королевским клубом" - 4:2.
Нападающий "сливочных" Карим Бензема оформил дубль. Еще один гол в активе у форварда Маркоса Льоренте. У проигравших забил мяч полузащитник Педро Порро.
Своего соперника в полуфинале мадридская команда узнает после жеребьевки.
Кубок Испании. 1/4 финала.
"Жирона" (Жирона) - "Реал" (Мадрид) - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Бензема, 27; 0:2 - Бензема, 43; 1:2 - Порро, 71; 1:3 - Льоренте, 76
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