Пентагон подсчитал, за какое время "ИГ" может отвоевать Сирию

В Пентагоне считают, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) могут отвоевать Сирию менее чем за год. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад американского военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Пентагоне считают, что ИГ сможет вернуть контроль над Сирией в срок от шести до 12 месяцев, если группировка не будет подвергаться военному давлению. Также в ведомстве подчеркнули, что боевики ИГ стремятся восстановить "халифат в физическом виде".

Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% сил ИГ.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.