В России загорелся торговый центр, 40 человек эвакуировали

Пожар с сильным задымлением произошел ранним утром в пятницу в торгово-развлекательном центре "Карнавал" в Екатеринбурге, 40 человек эвакуированы, пострадавших нет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает региональный главк МЧС.

"Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию обслуживающего персонала из здания. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет. Возгорание произошло в зоне погрузки-разгрузки товара, горела картонная тара на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в зоне возгорания было сильное задымление. На месте ЧП работали 80 спасателей, огонь был потушен в течение 20 минут. Причина пожара устанавливается, уточнили в ведомстве.