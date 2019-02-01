В Южной Африке нашли затерянный мегаполис

Ученые из Витватерсрандского университета (ЮАР) выяснили, что скопление каменных хижин на окраине Йоханнесбурга на деле является остатками крупного и процветающего мегаполиса, потерянного для истории на 200 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, соответствующая статья опубликована на портале Science Alert.

Открытие было сделано за счет использования технологии LIDAR, позволяющей создавать трехмерную картину пространства при помощи активных оптических систем, в результате чего был раскрыт истинный облик поселения: настоящий мегаполис с сотнями домохозяйств и разветвленной торговой сетью.

По мнению исследователей, в городе, названном Квененг, проживал народ тсвана, и, судя по наличию 800 дворов, население его составляло не менее 10 тысяч человек.

Согласно расчетам, Квененг существовал с XV века, в XIX веке жители покинули поселение. Площадь города составляла около 20 квадратных километров, при этом в его центре находились два крупных огороженных участка, которые занимали 10 тысяч квадратных метров, которые, как полагают ученые, являлись краалями - домохозяйствами, в которых размещалось огромное количество скота.

Ранее египетские археологи обнаружили на западе страны гробницы Римской эпохи (30 год до нашей эры - 312 год нашей эры).