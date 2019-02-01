Парень с фейерверком случайно взорвал канализацию всей округи - ВИДЕО

В Китае молодой человек взорвал люк и подземный тоннель с помощью фейерверка, сообщает Orange News.

На кадрах видно, как молодой человек с фейерверками в руках подходит к люку и пытается поместить их в люк, однако тот взрывается.

Из люка вырывается белый дым и застилает улицу. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам местной полиции, произошла химическая реакция: метан из канализации встретился с дымом от фейерверков, в результате чего произошел взрыв.

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