Ученые и художники максимально точно воссоздали образ древних людей - ВИДЕО
Теперь точно известно, как выглядели первые люди: специалисты в деталях воссоздали их облик.
Чтобы добиться максимальной точности, за основу взяли не только трехмерные изображения черепов, найденные одежду и украшения, как это делают обычно, но и сделали масштабный тест ДНК, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Затем с помощью искусственной кожи и пластилина были созданы реалистичные образы.
Как оказалось, многие европейцы были смуглыми. А вот блондины попадались редко. Это первое открытие, которое показало наших предков столь симпатичными и очень похожими на нас. И оно полностью перечеркивает те картинки, которые приходилось видеть в учебниках истории.
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