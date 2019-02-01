В Турции массово арестовывают организаторов и участников азартных игр

Полиция Стамбула провела крупную операцию в 40 районах города против организаторов и участников нелегальных азартных игр. Об этом, как передает Day.Az, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержаны 394 человека.

Среди задержанных, по данным СМИ, также имеются иностранцы, гражданство которых не разглашается.

Отметим, что в Турции с 1996 года введен запрет на ряд азартных игр.

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