Резиденцию Пашиняна обокрали

В резиденции главы правительства Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана воры украли четыре памятные монеты, хранившиеся в музее подарков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СМИ, преступление произошло с 25 по 30 января.

Ранее здание было резиденцией президента Армении. После изменения конституционного строя республики, дом отошел премьер-министру.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook