Резиденцию Пашиняна обокрали

1 февраля 2019 11:25

В резиденции главы правительства Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана воры украли четыре памятные монеты, хранившиеся в музее подарков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СМИ, преступление произошло с 25 по 30 января.

Ранее здание было резиденцией президента Армении. После изменения конституционного строя республики, дом отошел премьер-министру.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az