Резиденцию Пашиняна обокрали
1 февраля 2019 11:25 156
В резиденции главы правительства Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана воры украли четыре памятные монеты, хранившиеся в музее подарков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным СМИ, преступление произошло с 25 по 30 января.
Ранее здание было резиденцией президента Армении. После изменения конституционного строя республики, дом отошел премьер-министру.
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