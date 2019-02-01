Страховая афёра в исполнении хитрого американца попала на видеокамеру в кафе - ВИДЕО
Александр Голдински, 57-летний житель тауншипа Рандольф (округ Моррис, штат Нью-Джерси, США) инсценировал получение травмы в кафетерии, находящемся в городе Вудбридж.
Находчивый работник компании "All Gold Industries", занимающейся изготовлением упаковочных материалов, прибыл с деловым визитом в небольшое питейное заведение, где решил осуществить давно вынашиваемый план, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Воспользовавшись моментом, когда в зале кафе не было сотрудников, находчивый мошенник, раскидал на полу кубики льда и инсценировал получение травмы.
Работники кафе, обнаружив подрядчика лежащим на полу, вызвали службу спасения, сотрудники которой забрали получившего мнимую травму мошенника.
Александр Голдински хорошо подготовился к осуществлению коварного плана и в машине скорой помощи инсценировал мучения, которые он испытывал после падения.
Одновременно с демонстрацией своего актёрского мастерства, мнимый больной успел составить иски с требованием материальной компенсации к руководству кафе.
Но пожилой аферист просчитался и все его манипуляции с падением на пол попали на видеокамеру, после чего ему самому предстоит ответить перед судом за свои мошеннические действия.
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