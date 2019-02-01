Страховая афёра в исполнении хитрого американца попала на видеокамеру в кафе - ВИДЕО

Александр Голдински, 57-летний житель тауншипа Рандольф (округ Моррис, штат Нью-Джерси, США) инсценировал получение травмы в кафетерии, находящемся в городе Вудбридж.

Находчивый работник компании "All Gold Industries", занимающейся изготовлением упаковочных материалов, прибыл с деловым визитом в небольшое питейное заведение, где решил осуществить давно вынашиваемый план, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Воспользовавшись моментом, когда в зале кафе не было сотрудников, находчивый мошенник, раскидал на полу кубики льда и инсценировал получение травмы.

Работники кафе, обнаружив подрядчика лежащим на полу, вызвали службу спасения, сотрудники которой забрали получившего мнимую травму мошенника.

Александр Голдински хорошо подготовился к осуществлению коварного плана и в машине скорой помощи инсценировал мучения, которые он испытывал после падения.

Одновременно с демонстрацией своего актёрского мастерства, мнимый больной успел составить иски с требованием материальной компенсации к руководству кафе.

Но пожилой аферист просчитался и все его манипуляции с падением на пол попали на видеокамеру, после чего ему самому предстоит ответить перед судом за свои мошеннические действия.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

