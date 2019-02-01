«Сбежавший» от пилота самолёт, протаранил забор в США - ВИДЕО

Владелец легкомоторного самолёта 30 января лишился своего летательного аппарата, который, оставшись без управления, совершил разгон по взлётной полосе в городе Модесто (штат Калифорния, США), а затем врезался в автомобиль и забор, попавшиеся ему на пути.

Представители аварийных бригад, работающие на месте авиакатастрофы заявили, что самолёт "Бичкрафт Бонанза" уехал от пилота из-за технического сбоя. К счастью, летательный аппарат не взлетел и врезался сначала в легковушку, а затем в забор. В результате происшествия никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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