В США лютые морозы превращают кипяток в снег - ВИДЕО

Американцы массово проводят эксперименты на аномально сильном морозе. Кипяток даже в больших объемах мгновенно превращается в снег.

В Америке из-за аномальных морозов на улице замерзает даже кипяток. Пользователи сети массово проводят эксперименты, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Люди выходят на улицу с чашками и большими кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода мгновенно превращается в снег.

При этом самим людям приходится очень тепло одеваться и сразу же убегать в дом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

