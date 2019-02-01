В США лютые морозы превращают кипяток в снег - ВИДЕО

1 февраля 2019 14:12

Американцы массово проводят эксперименты на аномально сильном морозе. Кипяток даже в больших объемах мгновенно превращается в снег.

В Америке из-за аномальных морозов на улице замерзает даже кипяток. Пользователи сети массово проводят эксперименты, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Люди выходят на улицу с чашками и большими кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода мгновенно превращается в снег.

При этом самим людям приходится очень тепло одеваться и сразу же убегать в дом.

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В США лютые морозы превращают кипяток в снег

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