В США лютые морозы превращают кипяток в снег - ВИДЕО
1 февраля 2019 14:12 269
Американцы массово проводят эксперименты на аномально сильном морозе. Кипяток даже в больших объемах мгновенно превращается в снег.
В Америке из-за аномальных морозов на улице замерзает даже кипяток. Пользователи сети массово проводят эксперименты, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Люди выходят на улицу с чашками и большими кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода мгновенно превращается в снег.
При этом самим людям приходится очень тепло одеваться и сразу же убегать в дом.
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