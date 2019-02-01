Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!"

Советский и российский актер Игорь Кан умер в возрасте 81 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил портал kino-teatr.

Отмечается, что артист ушел из жизни на следующий день после дня рождения - 30 января.

За свою карьеру Кан выступал на сцене Алма-Атинского ТЮЗа, Русского театра Эстонии, позже - Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. В 1999 году актер получил звание Заслуженного артиста России.

Помимо театральной работы он сыграл в таких фильмах, как "Вариант "Омега" (1975), "Тактика бега на длинную дистанцию" (1978) и "Скорый поезд" (1988). Наибольшую известность артисту принесла роль однорукого контрабандиста в ленте "Кин-дза-дза!" (1986).