Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!"
1 февраля 2019 14:38 124
Советский и российский актер Игорь Кан умер в возрасте 81 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил портал kino-teatr.
Отмечается, что артист ушел из жизни на следующий день после дня рождения - 30 января.
За свою карьеру Кан выступал на сцене Алма-Атинского ТЮЗа, Русского театра Эстонии, позже - Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. В 1999 году актер получил звание Заслуженного артиста России.
Помимо театральной работы он сыграл в таких фильмах, как "Вариант "Омега" (1975), "Тактика бега на длинную дистанцию" (1978) и "Скорый поезд" (1988). Наибольшую известность артисту принесла роль однорукого контрабандиста в ленте "Кин-дза-дза!" (1986).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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