США объявят о приостановке договора с Россией
Госдепартамент США, как ожидается, в пятницу объявит, что Вашингтон с субботы приостанавливает свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает процесс выхода из него. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных западных источников.
Как отмечает газета, "процесс выхода (из договора) занимает шесть месяцев, что оставляет открытой возможность того, что Россия может еще изменить курс и согласиться с требованиями США о ликвидации ракет (якобы нарушающих соглашение) и их пусковых установок".
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.
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