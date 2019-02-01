США объявят о приостановке договора с Россией

Госдепартамент США, как ожидается, в пятницу объявит, что Вашингтон с субботы приостанавливает свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает процесс выхода из него. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных западных источников.

Как отмечает газета, "процесс выхода (из договора) занимает шесть месяцев, что оставляет открытой возможность того, что Россия может еще изменить курс и согласиться с требованиями США о ликвидации ракет (якобы нарушающих соглашение) и их пусковых установок".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что США вскоре объявят о приостановке своих обязательств по договору РСМД. Три источника агентства пояснили, что заявление может дать старт шестимесячному периоду, предшествующему потенциальному выходу США из договора.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.