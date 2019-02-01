В Китае поддержали создание механизма расчетов с Ираном

Китай высоко ценит усилия европейских государств по выполнению СВПД по иранской ядерной проблеме и поддерживает создание совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, надеется, что в скором времени механизм будет открыт для третьих стран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечалось, что "INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых - фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты". В заявлении подчеркивается, что группа Е3 (Франция, ФРГ и Великобритания) "отмечает свою решительность расширения INSTEX на заинтересованные европейские страны".

"Китай приветствует усилия европейских стран по сохранению и реализации СВПД, мы поддерживаем создание совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, что в полной мере демонстрирует приверженность европейских государств мультилатерализму", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай решительно поддерживает продолжение сотрудничества Европы и Ирана, продвижение скорейшего начала работы соответствующего механизма и его открытости для третьих стран, поддерживает усилия, способствующие нормализации торгово-экономических отношений между Ираном и остальным международным сообществом".

"Китай в полной мере поддерживает политические и дипломатические усилия ЕС по обеспечению сохранения соглашения по иранской ядерной проблеме, Пекин всегда рассматривал соответствующее соглашение в качестве важного достижения мультилатерализма", - отметил Гэн Шуан.



Он также подчеркнул, что это международное соглашение, одобренное резолюцией СБ ООН , которое необходимо реализовывать в полной мере.

"Это благоприятно для мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также для международного режима нераспространения ядерного оружия, соответствует общим интересам всего международного сообщества. Китай надеется, что соответствующие стороны смогут, исходя из общей ситуации и долгосрочной перспективы, придерживаться политико-дипломатических мер урегулирования и совместными усилиями сохранить соответствующее соглашение", - подчеркнул он.

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