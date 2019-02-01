Полиция нашла невесту, которую жених ронял при похищении во Владикавказе - ВИДЕО

Видео, на котором девушку дважды роняют на асфальт, собрало около 300 тысяч просмотров. Комментаторы переживали, что она получила травмы. Но выяснилось, что невеста заранее согласилась на свое похищение, передает Day.Az со ссылкой на anews.com.

Полиция Северной Осетии разобралась с неуклюжим похищением невесты, которое произошло 27 января во Владикавказе. Жених во время обряда дважды уронил возлюбленную на асфальт, и после этого появились слухи, что девушка получила травмы. Стражи порядка выяснили, что молодая не держит зла на своего похитителя.

"Полицейские установили личность невесты и пришли к ней домой. Было установлено что это 21-летняя жительница Владикавказа", - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"Девушка призналась стражам порядка, что травм при падении не получила, а само похищение прошло добровольно по народному обычаю. Сейчас она и ее парень, а также вся их родня, готовятся к веселой свадьбе", - добавили в полиции.

Неуклюжее похищение с двумя падениями невесты было записано на видео и попало в интернет. Пользователи заподозрили, что девушка могла удариться головой. После этого появились снимки якобы пострадавшей невесты. Но полиция установила, что эти фотографии не имеют отношения к инциденту - на них была избитая в баре американка.

Похищение невест на Кавказе - это старинный обычай, часто - способ вынудить девушку и ее родственников согласиться на брак. Украсть невесту для южного мужчины - это доказать самому себе свое достоинство, рассказывал житель Дагестана Магомед Рагимов, который украл свою супругу.

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