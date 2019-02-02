Шестилетний британец не может принимать пищу из-за редкой болезни - ФОТО
За всю свою жизнь шестилетний британец по имени Джуд Кэррингтон ни разу не попробовал именинного торта. И дело не в плохих родителях, которые ограничивают ребенка, а в редком заболевании.
Мальчик появился на свет на вид совершенно здоровым ребенком, никаких вопросов состояние младенца у врачей не вызывало. Проблемы начались, когда Джуду исполнилось четыре месяца.
Мама мальчика, Джо Кэррингтон, рассказывает, что именно в этом возрасте малыш вдруг начал отказываться от грудного молока. Если же ребенка все же удавалось покормить, у Джуда начиналась рвота и диарея.
Так продолжалось до момента, пока ребенку не исполнилось 10 месяцев. Если до этого Джуд хоть как-то мог принимать пищу, то теперь отказался есть совсем. Здоровьем ребенка всерьез озаботились врачи. Проведя ряд исследований, специалисты поставили Джуду диагноз "эозинофильный колит", острое воспаление кишечника.
Родителям приходится кормить сына из бутылочки и не допускать попадания в его организм привычных всем другим детям картофеля, курицы, риса и другой еды. Организм мальчика сразу же выдает аллергическую реакцию и полностью отторгает пищу.
Врачи говорят, что помочь Джуду жить жизнью обычного ребенка может операция, которую берутся провести специалисты из США. Возможно, скоро Джуду удастся осуществить свою мечту и съесть, наконец, кусочек праздничного торта.
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