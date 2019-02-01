В США еноты устроили ночную «вечеринку» в бассейне

1 февраля 2019 15:40

С необычной вечеринкой столкнулся житель американского штата Техас Бо Родригес. В его двор ночью пробрались еноты, чтобы поплавать в бассейне. Забавный инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает американское информационное агентство UPI.

Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, ночью к бассейну позади дома Бо пробралась группа енотов. С шумом и "визгом" они устроили своеобразное веселье - прыгали в воду и плавали.

По словам мужчины, все это выглядело как "вечеринка".

Веселье животных прервал лай соседских собак. После этого еноты ушли.

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