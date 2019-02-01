В Турции нашли нефть

В турецкой провинции Сиирт обнаружены залежи нефти. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что нефть обнаружена на глубине 715 метров в ходе разведывательных работ.

Также сообщается, что разведывательные работы в провинции Сиирт проводились в течение последних двух лет.

Об объёмах найденной нефти не сообщается.

Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили Trend, что Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа.

Согласно информации, если раньше возникали проблемы в связи с разведкой нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время здесь также проводится разведка углеводородного сырья.

"Эти работы проводятся также в Черном море", - сказали в министерстве.

Напомним, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - в море.

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