Участница марафона пробежала 30 километров со щенком на руках - ВИДЕО
1 февраля 2019 16:19 70
В Таиланде во время марафона произошёл трогательный случай: одна из участниц нашла на дороге потерявшегося щенка. На 12 километре дистанции 43-летняя Хемджира Клонгсанун заметила, как другие участники марафона огибают дрожащую собаку. Испугавшись, что щенок не выживет в одиночку, Хемджира решила взять его на руки и добежала оставшиеся 30 километров с ним на руках, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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