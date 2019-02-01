Участница марафона пробежала 30 километров со щенком на руках - ВИДЕО

В Таиланде во время марафона произошёл трогательный случай: одна из участниц нашла на дороге потерявшегося щенка. На 12 километре дистанции 43-летняя Хемджира Клонгсанун заметила, как другие участники марафона огибают дрожащую собаку. Испугавшись, что щенок не выживет в одиночку, Хемджира решила взять его на руки и добежала оставшиеся 30 километров с ним на руках, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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