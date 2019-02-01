Участница марафона пробежала 30 километров со щенком на руках - ВИДЕО

1 февраля 2019 16:19

В Таиланде во время марафона произошёл трогательный случай: одна из участниц нашла на дороге потерявшегося щенка. На 12 километре дистанции 43-летняя Хемджира Клонгсанун заметила, как другие участники марафона огибают дрожащую собаку. Испугавшись, что щенок не выживет в одиночку, Хемджира решила взять его на руки и добежала оставшиеся 30 километров с ним на руках, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Участница марафона пробежала 30 километров со щенком на руках

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az