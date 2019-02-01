В США из-за сильных морозов поджигают рельсы - ВИДЕО

1 февраля 2019 17:47

Поезда могут ехать по горящим рельсам без всякого риска, открытый огонь в данном случае не может вызвать возгорания дизельного топлива, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Железнодорожные рабочие в Чикаго из-за сильных морозов вынуждены поджигать рельсы, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов. Об этом в четверг, 31 января, сообщает CNN.

"Рабочие не буквально поджигают рельсы. Пламя на самом деле исходит от газовых обогревателей, которые идут вдоль рельсов и поддерживают их в тепле. Рабочие также используют трубчатую систему отопления и воздуходувки для нагрева холодного воздуха", - объяснил представитель железнодорожников Майкл Джиллис.

Подогрев не позволяет металлу сжиматься, также он препятствует появлению трещин в стальных компонентах и предотвращает разрушения креплений.

Поезда могут проезжать прямо по горящим рельсам без всякого риска, так как дизельное топливо в поездах сгорает только от давления и тепла, а не от открытого огня.

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В США из-за сильных морозов поджигают рельсы

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