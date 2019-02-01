В Грузии полностью отменили выпускные экзамены
1 февраля 2019 18:23 288
В Грузии в этом году учащиеся 12 классов не будут сдавать выпускные экзамены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Он сказал, что проведение реформ в системе образования является одним из приоритетов правительства: "Министерство образования, науки, культуры и спорта решило отменить аттестационные экзамены только для учеников 11-го класса в 2019 году. Это был принципиально верный подход, и по этому вопросу были проведены консультации. В результате было решено отменить выпускные экзамены для учащихся 11 и 12 классов".
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