ООН считает саудовского принца главным подозреваемым в деле Хашукджи

Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что находящаяся в стране делегация ООН считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Данное заявление он сделал по итогам встречи со спецдокладчицей ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста.

"Основным подозреваемым в убийстве делегация ООН видит наследного принца", - сказал Актай.

Ранее сообщалось, что делегацию ООН не пустили в консульство, где был убит Хашукджи.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook