Telegram перестал работать сразу в нескольких странах

2 февраля 2019 00:07

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным сервиса, сбой произошел около 23:30. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (55%), отправлять или получать сообщения (33%), а также испытывают трудности при загрузке веб-сайта (11%).

 

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей европейской части России, Индии, Аргентины, США и ряда других стран.

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