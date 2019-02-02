Telegram перестал работать сразу в нескольких странах

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным сервиса, сбой произошел около 23:30. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (55%), отправлять или получать сообщения (33%), а также испытывают трудности при загрузке веб-сайта (11%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей европейской части России, Индии, Аргентины, США и ряда других стран.