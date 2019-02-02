Трамп: по всей стране умирают люди из-за Пелоси

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси плохо поступает по отношению к стране. Об этом политик сказал в интервью CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента, Пелоси знает, что необходим барьер и безопасность на границе, но она стремится к политическому превосходству.

"Я считаю это плохой политикой, потому что в сущности она хочет открытые границы. Она спокойно относится к торговле людьми иначе бы она этого не хотела", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что позиция таких людей, как Пелоси, по поводу стены приводит к смертям "по всей стране". Трамп подчеркнул, что она оказывает стране медвежью услугу.