Пожар в гостинице в Буэнос-Айресе: число пострадавших достигло 112

В Буэнос-Айресе произошел пожар в гостинице.

При пожаре в гостинице в Буэнос-Айресе пострадали 112 человек, еще две женщины погибли. Об этом сообщает Todo Noticias, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, 60 людям удалось оказать помощь на месте, еще 52 были доставлены в больницы. Многие пострадали из-за вдыхания дыма и отравления угарным газом.