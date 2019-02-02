В Северной Ирландии произошли сразу две перестрелки, есть пострадавшие
2 февраля 2019 08:06 199
В Северной Ирландии произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает The Belfast Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, стрельба "в повстанческом стиле" произошла примерно после 23.00 мск в двух районах города Лондондерри.
Согласно имеющейся информации, оба мужчины были ранены в ноги, а один из них также - в руки. Они были доставлены в медицинские учреждения, их ранения не угрожают жизни. В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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